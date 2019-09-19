أجرت الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ البحيرة، اليوم، جولة ميدانية بمركز ومدينة كفر الدوار، يرافقها اللواء أحمد مرزوق رئيس المدينة، تفقدت خلالها توسعات محطة مياه الشرب بكفر الدوار بطاقة 500 لتر في الثانية، 43 ألف متر مكعب / يوم، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال 99 %، وجاري إنهاء الأعمال الكهروميكانيكية المتبقية، والمقرر الانتهاء منها مع نهاية شهر سبتمبر الجاري لخدمة قرى سيدي غازي وكوم البركة وتوابعهما.

وتتكون المحطة من 8 مباني معمارية، ومأخذ من ترعة المحمودية، وعنبر مياه عكرة وبئر توزيع، ومبنى مروقات ومبنى مرشحات،وخزان أرضي وعنبر مياه مرشحة ومباني ملحقة للديزل والمحولات بتكلفة 135 مليون جنيه.

كما تفقدت نائب المحافظ، أقسام المحطة، ووجهت بسرعة نهو الأعمال المتبقية وعمل الصيانة الدورية المستمرة لديزل الكهرباء، ثم توجهت لتفقد الأعمال المتبقية من تجهيز فرع مكتبة مصر العامة بكفر الدوار، كأول مكتبة فرعية داخل الأقاليم، ووجهت بسرعة الانتهاء من التشطيبات المتبقية، تمهيداً لافتتاحها خلال الفترة القادمة.