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ضبط 400 كيلو لحوم ودواجن فاسدة بكمين 109 بالسويس

ضبط 400 كيلو لحوم ودواجن فاسدة بكمين 109 بالسويس

إطلاق 6 قوافل علاجية مجانية بقرى الدقهلية أكتوبر المقبل

إطلاق 6 قوافل علاجية مجانية بقرى الدقهلية أكتوبر المقبل

"تصديري الحاصلات" ينظم برنامجا تدريبيا لمنتجي ومصدري الموالح

"تصديري الحاصلات" ينظم برنامجا تدريبيا لمنتجي ومصدري الموالح

بعمق 1000 متر.. حفر أكبر بئر مياه بسيوة لري مئات الأفدنة الزراعية

بعمق 1000 متر.. حفر أكبر بئر مياه بسيوة لري مئات الأفدنة الزراعية

سرقة جهاز "الصدمات الكهربائية" من مستشفى بكفر الشيخ

سرقة جهاز "الصدمات الكهربائية" من مستشفى بكفر الشيخ

بالأسماء.. "صيادلة" يضعون بدائل للأدوية التي أوقفت "الصحة" بيعها

بالأسماء.. "صيادلة" يضعون بدائل للأدوية التي أوقفت "الصحة" بيعها

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حتى نهاية أكتوبر.. خطوات تقديم التظلم للمحذوفين من البطاقة التموينية

حتى نهاية أكتوبر.. خطوات تقديم التظلم للمحذوفين من البطاقة التموينية

ضحكة سندريلا وناصر على جنيه.. مصور حول كركبة الصور القديمة لمتحف شارع

ضحكة سندريلا وناصر على جنيه.. مصور حول كركبة الصور القديمة لمتحف شارع

تحسن أحوال الطقس خلال الأسبوع المقبل.. والحرارة تصل إلى 31 درجة

تحسن أحوال الطقس خلال الأسبوع المقبل.. والحرارة تصل إلى 31 درجة

للمصريين في الخارج.. 5 طرق للتواصل مع القنصليات حال التعرض لمشكلة

للمصريين في الخارج.. 5 طرق للتواصل مع القنصليات حال التعرض لمشكلة

"فرحنا بالسوبر يا أهلي" يتصدر تويتر.. ومغردون: "هدية مؤمن زكريا"

"فرحنا بالسوبر يا أهلي" يتصدر تويتر.. ومغردون: "هدية مؤمن زكريا"

رغم رحيلهم... أصوات الشهداء لا تزال تنبض بالحياة

رغم رحيلهم... أصوات الشهداء لا تزال تنبض بالحياة

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