اختتمت اليوم جامعة المنيا الكشف الطبي لطلابها الجُدد المُرشحين للقبول بكلياتها هذا العام والتي استمرت لمدة أسبوعين، في تخصصات الباطنة، والنظر، والأسنان، وتحليل فيروس سي، لتنتهي إجراءات الكشف الطبي في المواعيد المحددة لها بجميع كليات الجامعة بتوقيع الكشف على ما يقرب من 10752 طالبا وطالبة.

وقال الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا إن الطلاب المتخلفين عن المواعيد المحددة للكشف الطبي بالكليات يتم إجراء الكشف الطبي لهم بمقار الوحدات العلاجية بكلياتهم، كما تم تحديد مقرين ثابتين لإجراء تحليل فيرس سي على الطلاب وذلك بمقر الإدارة العامة للخدمات الطبية، ومبنى كلية الآداب داخل الحرم الجامعي.

وفي ذات السياق، رحب الدكتور رجب عبد المولى، عميد كلية الآداب خلال كلمته باللقاء التعريفي الذي أقيم على هامش فعاليات الكشف الطبي لطلاب الكلية الجُدد بعنوان "أعرف جامعتك" لتعريف الطلاب بأنشطة الجامعة المتنوعة، مؤكدًا لهم أن الحياة الجامعية تختلف عن سابقاتها في مراحل التعليم الأخري، وتحتاج إلى السعي والاجتهاد والمثابرة للوصول لمراتب علمية مناسبة، وتحقيق للطموحات واحتياجات سوق العمل.