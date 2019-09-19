يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره الزمالك، غدا الجمعة الموافق 20 سبتمبر، على استاد برج العرب بالإسكندرية، الساعة 7 مساءً، في إطار منافسات بطولة السوبر المحلي.

القنوات الناقلة لمباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

ويمكن مشاهدة مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك على قنوات أون سبورت والنيل للرياضة، وقناة تايم سبورتس.

وكان اتحاد الكرة المصري، أعلن تغيير موعد مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، لتكون في الساعة السابعة مساء غدا بدلا من الثامنة مساء.

وأسند الاتحاد مهام تحكيم مباراة الأهلي والزمالك في السوبر، لطاقم ألماني مكون من فليكس بريش حكم الساحة، ويعاونه كل من مارك بورش وستيفان لوب حكمان مساعدان، وحكم رابع مصري.