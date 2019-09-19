تعرضت سيدة لاغتصاب وحشي على يد 3 أشخاص الذين اعتدوا عليها جنسيا أمام طفليها، بمنطقة الإبراهيمية، بمحافظة الشرقية.

وذكرت التحريات والتحقيقات، التى جرت بمعرفة إدارة البحث الجنائى بالشرقية، تحت إشراف اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، أن المجنى عليها، 30 سنة، كان برفقتها طفلتها، 4 سنوات، ورضيعها ومتوجهة داخل توك توك إلى مستشفى للكشف على ابنتها وأثناء ذلك اعترض طريقها المتهمين الثلاثة، وتعدوا على سائق التوك توك بالضرب وأجبروها على التحرك معهم إلى أرض زراعية وتناوبوا عليها الاغتصاب قرابة ساعة ونصف، أمام طفليها وتركوها في حالة إعياء شديدة، وفروا هاربين.

وعقب تلقي المركز بلاغا من الضحية، تمكنت قوة أمنية من المباحث، من ضبطهم، وجرت إحالتهم للنيابة التى باشرت التحقيق، وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات بتهمة خطف واغتصاب سيدة، وترويع المواطنين والشروع في قتل سائق التوك توك، وحيازة سلاح دون ترخيص.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وقررت عرض المجني عليها على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وذكرت التحريات والتحقيقات، أن بداية الواقعة، كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتقدم "ع . ع "30 سنة ربة منزل مقيمة بندر الإبراهيمية، ببلاغ تفيد فيه بأنها أثناء توجهها لمستشفى الإبراهيمية برفقة ابنتها الصغيرة 4 سنوات وطفلها الرضيع عمره سنة، اعترض 3 شباب مجهولون طريق التوك توك الذي تستقله وخطفوها وتعدوا عليها جنسيا.

وبمناقشة المجنى عليها، أدلت بمواصفات المتهمين وتعرفت على أحدهم من خلال ملف صور العناصر المسجلة بوحدة البحث الجنائي بالمركز، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2212 إداري مركز شرطة الإبراهيمية لسنة 2019.

وجرى تشكيل فريق بحث وتحر، تم استئذان النيابة العامة، وبدأت القوات فى البحث عن المشتبه فيهم بارتكاب الواقعة، وفحص خط سيرها ومراجعة الكاميرات، وتمكنت القوات من ضبط المتهمين، وهم كل من " محمد ف إ" 31 سنة شهرته محمد دعبس يعمل نجار مسلح وسبق اتهامه فى قضية حيازة مواد مخدرة، و" محمد إ ق" 29 سنة بائع خردة، و"كريم ع ع" 19 سنة عاطل.

وجاء في محضر الشرطة أن المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهم للنيابة التي باشرت التحقيق، وقررت حبسهم على ذمة التحقيق.