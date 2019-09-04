قررت نيابة مركز الزقازيق، اليوم، حبس صبي 16 عاما، بتهمة محاولة اغتصاب طفلة 14 عاما، 4 أيام على ذمة التحقيق.

كان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة الزقازيق، بلاغا من عامل مقيم بقرية طاروط التابعة لمركز الزقازيق، يتهم فيه "ج.ا.ش " 16 عاما، بمحاولة اغتصاب ابنته البالغة من العمر 14 عاما، طالبة بالمرحلة الإعدادية، وذلك أثناء توجهها إلى إحدى المجموعات الدراسية، حيث قام بجذبها ناحية أرض زراعية محاولا التعدي عليها إلا إنها قاومته ما دفعه للاعتداء عليها بالضرب والهروب.

وألقى ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق برئاسة الرائد أحمد متولي رئيس المباحث ، القبض على الصبي وتم إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.