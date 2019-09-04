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تكثيف الاستعدادات لموسم حصاد الأرز ومواجهة السحابة السوداء بالبحيرة

تكثيف الاستعدادات لموسم حصاد الأرز ومواجهة السحابة السوداء بالبحيرة

محافظ كفر الشيخ يبحث ضوابط تحويل الطلاب لبيلا وزيادة ارتفاعات المدارس

محافظ كفر الشيخ يبحث ضوابط تحويل الطلاب لبيلا وزيادة ارتفاعات المدارس

حملة لرفع المخلفات وإزالة التعديات والإشغالات بمطاي

حملة لرفع المخلفات وإزالة التعديات والإشغالات بمطاي

الإفتاء تهاجم الشيعة: ممارساتهم في عاشوراء بدعة مذمومة لا يجوز إتيانها

الإفتاء تهاجم الشيعة: ممارساتهم في عاشوراء بدعة مذمومة لا يجوز إتيانها

بدء تسجيل طلبات المكلفين بالخدمة العامة.. الشروط وطريقة التقديم

بدء تسجيل طلبات المكلفين بالخدمة العامة.. الشروط وطريقة التقديم

14 سبتمبر.. جاليري ضي يحتضن معرض "مبدعون خالدون" الثاني

14 سبتمبر.. جاليري ضي يحتضن معرض "مبدعون خالدون" الثاني

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الوزراء ينفي 12 شائعة.. بينها استيراد ألبان أطفال غير مطابقة للمواصفات

الوزراء ينفي 12 شائعة.. بينها استيراد ألبان أطفال غير مطابقة للمواصفات

التعليم الفني 2020.. مدارس تكنولوجية ومسابقات تحفيزية وطريق للجامعة

التعليم الفني 2020.. مدارس تكنولوجية ومسابقات تحفيزية وطريق للجامعة

«دورة المدارس».. البديل الأفضل لأولياء الأمور: الله الغنى عن «باص المدرسة»

«دورة المدارس».. البديل الأفضل لأولياء الأمور: الله الغنى عن «باص المدرسة»

دليل الطلاب المستجدين للوصول إلى جامعة القاهرة من 8 مناطق مختلفة

دليل الطلاب المستجدين للوصول إلى جامعة القاهرة من 8 مناطق مختلفة

برقم الجلوس.. نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية

برقم الجلوس.. نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية

"إيجبت جولد" عن مدرسة المجوهرات: "مرتبات الخريجين ستصل لـ15 ألف جنيه"

"إيجبت جولد" عن مدرسة المجوهرات: "مرتبات الخريجين ستصل لـ15 ألف جنيه"

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