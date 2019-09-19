قال الفنان انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، إن حفل الافتتاح سيكون مميزًا جدًا ومبهرًا، مشيرا إلى أنه يرى أن الاختلاف هذا العام في حفل الافتتاح من خلال الحرص الذى وجده في كل القائمين على العمل.

وأضاف "التميمي"، على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، الذي يُعرض على شاشة "on e"، أن أهم جانب في المهرجان هو الأفلام، حيث أن أي افتتاح فخم بدون أفلام، هو فراغ، كما أن الأفلام هي القيمة الحقيقية لأي مهرجان سينمائي، كونه ليس برنامج عروض، بل يشمل اختلاطا وشكلا من أشكال ردود أفعال ما بين المخرج والمنتج والجمهور.

وأعرب عن سعادته البالغة بوجود 10 أفلام جديدة هذا العام، وأنه يحلم أن يضم المهرجان في الدورات المقبلة 130 فيلم سنويًا، وهذا يتطلب عددا أكبر من قاعات السينما، متمنيا أن يتحقق ذلك في في العام المقبل مع وجود قاعة المؤتمرات.

ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، لاقى ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.