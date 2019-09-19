تستعد مدينة الجونة، لاستقبال فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي ينطلق في تمام السابعة مساء اليوم الخميس، وتمتد فعالياته حتى 27 سبتمبر الجاري.

وتنطلق فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، السابعة مساء اليوم، وتمتد حتى 27 سبتمبر الجاري، حيث يبدأ حفل الافتتاح فى تمام الساعة السادسة مساء بحضور القائمين على المهرجان والعديد من النجوم المصريين والعرب والعالميين.

ووصل إلى الجونة حتى الآن، عدد كبير من الفنانين لحضور حفل الافتتاح، منهم إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل.

ومن المقرر أن يشارك بالمهرجان 12 فيلما فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام فى مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلما فى مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام فى البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

وكان النجم العالمي مينا مسعود، صاحب الأصول المصرية، وصل إلى مدينة الجونة اليوم الخميس، لحضور فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.

واستطاع مسعود أن يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين فى فيلم ديزني "Aladdin"، إضافة إلى أن الفيلم تخطت إيراداته مليار دولار أمريكي، وهو الأمر الذى سيجعل من مينا أحد أكثر النجوم قبولاً في الفترة المقبلة، خاصة بعد نجاح الفيلم عالميًا.