قالت الفنانة يسرا، في أول ظهور لها عقب وفاة والدتها، إنها شاركت في مهرجان الجونة، لأن عليها مسؤوليات تجاهه، وأن الحزن في القلب.

وأضافت يسرا، خلال استضافتها على هامش فعاليات مهرجان الجونة، والمذاعة على شاشة "on e": "لازم الحياة تستمر، والحزن عمره مهيروح، ولا يخرج من قلبي، وعمري مهنساها، وهتفضل معايا على طول زي مهي معايا دلوقتي، وعايزاها تفضل فخورة بيا".

وأكملت حديثها: "مهرجان الجونة بيكبر، وبحس إنه ابني، ومعمول فيه مجهود كبير جدا، أنا معملتش المجهود الكبير السنادي، بحكم ظروفي، وحاسه إني ضيفة شرف".

واستطردت: "المهرجان اتولد كبير، وكل فترة بيكبر أكتر، وبشكل يشرف، والمهرجان فتح مجال إنأانت تعمل مركز للمؤتمرات وسينما".

وعن مشاريع عملها الفترة المقبلة: "أنا مش مخططة لأي حاجة ولا عارفة أي حاجة وسايبة كل حاجة زي مهتيجي".

وأوضحت أنها سعيدة جدا بتكريم الفنان محمد هنيدي لأنه فنان كوميدي كبير وله ثقل.

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، في السابعة من مساء اليوم الخميس، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري. ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، لاقى ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.