أعلنت الفنانة منى زكي، سفيرة النوايا الحسنة لمنظمة "يونسيف"، عن توقيع اتفاقية بين المنظمة ومهرجان الجونة السينمائي مدتها 5 أعوام.

وقالت زكي، في كلمتها بحفل افتتاح الدورة الثالثة، إن الاتفاقية هدفها مناقشة قضايا الأطفال، وإبراز حقوقهم أمام العالم أجمع، وذلك من خلال مهرجان داعم لحقوق الإنسانية منذ دورته الأولى.

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، في السابعة من مساء اليوم الخميس، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.