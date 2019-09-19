قال الفنان هاني رمزي، إن مهرجان الجونة تجمع كبير عالمي يحضره فنانين من كل دول العالم.

وأضاف، خلال استضافته على هامش فعاليات مهرجان الجونة، المذاع على شاشة "on e": "صعب إنك تلاقي التجمع دا في مكان واحد، والجونة من أجمل أماكن العالم إن لم تكن أجملهم والأفلام عظيمة، وكل سنة بيحصل حالة من حالات التطور غير الطبيعي بالنسبة لشياكته والبهجة اللي فيه".

وتابع: "بنحضر لفيلم وهنعلن عنه قريب جدا، لكن بالنسبة للدراما، البرامج هي اللي أخدتني شوية، وقربت أتمرد وأرجع لأصلي تاني".

ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، لاقى ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.