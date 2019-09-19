صناع "Sisters In Arms" يتحدثون عن كواليس الفيلم في مهرجان الجونة

استضافت كاميرا قناة "ON E"، صناع عمل الفيلم الفرنسي "Sisters In Arms" على هامش افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة، حيث ذكر منتج الفيلم، إنه لا يشعر بالقلق من هذا الفيلم لأنه يمتلك الكثير من الثقة في عمله، كما أن كارولين مخرجة الفيلم قامت بالعمل على أكمل وجه، ويثق أيضًا بكل طاقم العمل، ومتفائل بوجوده في مصر للمرة الأولى في مهرجان الجونة.

وقالت "كارولين"، مخرجة الفيلم، إن الفيلم يحكي عن شجاعة النساء، وهو شيء يمس الوطن العربي والعالم أجمع ويتحدث عن معاناة النساء، وعن آخر حروب شهدناها وهي في سوريا، وكيفية معاناة النساء الأكراد هناك، وهو ما أصابنا بكثيرًا من الخوف.

بينما قالت "كاميليا"، إحدى المشاركات في الفيلم، إن الإعداد على الصعيد البدني كان أكثر من الإعداد الفني، كان هناك شيء رائع جدا في الفيلم، موضحًا أنها جهزت نفسها لهذا الدور جيدًا، مؤكدة أن الإعدادات البدنية الصعبة التي خاضتها في الفيلم مختلفة تمامًا عن الأجواء المرحة التي تعيشها اليوم في الجونة، موضحة أن الفيلم يُعد وثائقي أكثر من كونه روائي، وتشعر بالفخر الشديد كونها جزءا من هذا العمل.

فيما قالت "دارين"، إحدى المتعاونات بالفيلم، إن المخرجة كارولين قامت بالدور الأكبر بالفيلم، كما أن الكثير من القصص في هذا الفيلم تلمس القلب بشكل كبير جدا، موضحة أن الفيلم بكل تفصيل فيه رائعة جدا.

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، في السابعة من مساء اليوم الخميس، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان ونجلاء بدر ومدحت العدل"، كما تحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، لاقى ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.