سجّلت عدسة "الوطن" 13 فيديو من افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الذي انطلق مساء اليوم الخميس ويستمر حتى 27 سبتمبر الجاري.

وعلى السجادة الحمراء للمهرجان، تألق النجوم بإطلالات خطفت الأنظار وتنوعت بين الأجمل والأبهى والأجرأ.

الفنانة درة كانت أول الحاضرين إلى السجادة الحمراء، وارتدت فستان "دوبل كلوش فوشيا"، وخطف الفنان شادي ألفونس، الأنظار، إذ كان يرتدي جوارب تحمل رسومات ظاهرة لنمور، الأمر الذي وصفه البعض بـ"الطفولي".

ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

وتألق الثنائي أحمد داوود وزوجته علا رشدي، على السجادة الحمراء، إذ أطل داوود ببدلة سوداء كلاسيكية مع "بيبيون" عنق بسيط، وحذاء أسود لامع، في حين خطفت "علا" الأنظار بإطلالتها.

وظهرت علا بفستان أحمر من "التُل والشيفون"، منفوش قليلًا، ذو فتحة هوليوود، كاشفا ساقها كاملة، كما جاء مكشوفًا من جهة الصدر، ودون أكمام، وقالت علا للمصورين: "دي فتحة فستاني.. صوروها".

وخطفت يوسف الأنظار إليها بفستان مكشوف، زيتي اللون، تميز بفتحاته المتعددة، وجاء الفستان بظهر مكشوف، وبفتحة هوليود كشفت عن ساقها كاملة. كما تميز الفستان بفتحة "v" واسعة من الجهة العلوية، كاشفة عن جسدها، متخلية عن "حمالة الصدر".

وارتدت الفنانة منى زكي فستانا أبيض شفاف منفوش، أشبه بفساتين الزفاف، كشف عن أجزاء من جسدها، مزود بريش أبيض من الجهة العلوية ومن الأسفل، كما اعتمدت على تسريحة شعر مرفوعة كلاسيكية، مع مكياج ترابي.

وبرومانسية، طلّت الفنانة كندة علوش رفقة زوجها عمرو يوسف على "الريد كاربيت"، وظهرت كندة بإطلالة محتشمة، ارتدت خلالها فستان كحلي طويل ذات أكمام شفافة، مطعم باللون الأسود وحقيبة سوداء، بينما ظهر الفنان عمرو يوسف مرتديا بدلة سوداء مع ببيون عنق بسيط وحذاء أسود.

وظهرت الفنانة ليلى علوي بفستان أسود طويل مطعم بالخرز وأقراط طويلة لامعة، ذو فتحة من الخلف، وحقيبة باللون الأسود مطعمة باللون الذهبي، كما أطلت الفنانة بفستان من الستان الزيتي، مطعما بالاسترس اللامع، ذو فتحة هوليوود، وحقيبة باللون الذهبي.

وتألقت الفنانة يسرا، خلال افتتاح الفعاليات بفستان مكشوف من الجهة العلوية، دون أكمام، بتوقيع مصمم الأزياء هاني البحيري، كما اعتمدت على تسريحة شعر "ملمومة" وبسيطة، مع مكياج ترابي لامع، وأقراط من الألماسات.

وشارك النجم محمد رمضان، لأول مرة، في المهرجان، وظهر على السجادة الحمراء، بإطلالة إلى حد ما عادية، عكس ما اعتاد الجمهور منه، إذ يطل غالبا وهو يرتدي أزياء ويضع إكسسورات غريبة وغير تقليدية.ووصل محمد رمضان إلى "الريد كاربت" مرتديا بدلة عادية، "جاكيت وبنطلون وقميص وببيون"، وزين عنقه بسلسلة فضة، بالإضافة إلى 3 خواتم ونيكلاس من ماركة "فيرزاتشي".

وخطف الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته الأنظار على الـ"ريد كاربت"، إذ حرص على تقبيلها أكثر من مرة، أمام وسائل الإعلام.