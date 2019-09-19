قالت الفنانة إلهام شاهين، إن مهرجان الجونة من أميز المهرجانات على مستوى العالم، ويختار أفلامه بشكل جيد جدا.

وأضافت، خلال استضافتها على هامش فعاليات مهرجان الجونة، المذاعة على شاشة "on e": "المهرجان عمل دعاية سياحية رائعة بالجونة، وأصحابي من كل العالم بينتظروا ميعاد المهرجان عشان ييجوا الجونة، ويشاركونا في المهرجان ويشوفوا الأفلام معانا وفن مصر وثقافتها".

وأوضحت أن السينما لها دور مهم جدا في الدعاية، سواء السياحية أو الفنية أو الثقافية.

واستطردت: "بحضَّر لأفلام (حظر تجول) وهو تأليف وإخراج أمير رمسيس، و(أهل العيب) تأليف تامر حبيب وإخراج محمد ياسين، و(عزبة جهنم) تأليف سيد فؤاد وإخراج عمر عبد العزيز.

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، في السابعة من مساء اليوم الخميس، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، لاقى ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.