لعدم تعيين مدير.. إغلاق 5 صيدليات في الدقهلية لمدة شهر

وافق الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم، على غلق 5 صيدليات بمدينة المنصورة ومركز طلخا إداريا لمدة شهر بسبب ممارسة النشاط دون تعيين مدير صيدلي.

ووجه شاروبيم بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين، مشددا على استمرار حملات الرقابة على مختلف المنشآت الصحية والغذائية بجميع مراكز ومدن المحافظة لردع المخالفين وتطبيق القانون وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير المعروض من الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، بشأن نتائج حملة المرور، والتفتيش على عدد من الصيدليات بشارع وصفي شلبي بجديلة بالمنصورة، وقرى "منشأة البدوي ودميرة وبطرة" بمركز طلخا، بمعرفة إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة.