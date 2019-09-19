لقيت عجوز في الدقهلية اليوم، مصرعها دهسا أسفل عجلات قطار أثناء عبورها مزلقان السكة الحديد بقرية "الجوابر" بمركز ميت سلسيل.

تلقى اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت سلسيل بمصرع مسنة أسفل عجلات القطار أثناء عبورها مزلقان السكة الحديد بقرية الجوابر.

وبانتقال ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، تبين مصرع خديجة الدمرداشي السيد أحمد، 75 سنة، من قرية الجوابر، أثناء عبورها مزلقان القرية وهو مغلق فصدمها القطار في الحال.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.