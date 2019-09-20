أكرم حسني يكشف عن مفاجأة: أغنية حفل افتتاح مهرجان الجونة مش بصوتي

كشف الفنان أكرم حسني عن مفاجأة بشأن الأغنية التي أداها في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، وذلك خلال لقائه مع الإعلامية شريهان أبوالحسن على هامش تغطية قناة "ON E" لمهرجان الجونة السينمائي.

وقال حسني إنه كتب كلمات أغنية حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي "بحب السيما" ولحنها الملحن مصطفى العسال وغناها عماد كمال، لافتًا إلى أنه لم يغنِ الأغنية ولكنه أداها على المسرح.

وأوضح أكرم حسني أنه رحب بأداء أغنية الافتتاح نظرًا لمحبته للموسيقى والغناء، لافتًا إلى أنه يستخدم الأغاني في عمله لتقديم أداء فني مختلف في أفلامه ومسلسلاته.

وفي سياق متصل، كشف أكرم حسني عن تعاون فني جديد مع المطرب تامر حسني في فيلم جديد، مستبعدًا أن يكون جزءا ثانيا من فيلم "البدلة"، مشيرًا إلى أنه سيقدم مسلسلا خلال الموسم الرمضاني المقبل مع الفنان أحمد فهمي.