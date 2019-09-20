يحدث اليوم.. الأهلي والزمالك في مهمة اقتناص كأس السوبر المصري

تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الجمعة 20 سبتمبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تشارك في أعمال المجلس الاستشاري للتنمية الثقافية

تشارك الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في أعمال الدورة الـ17 للمجلس الاستشاري للتنمية الثقافية في العالم الإسلامي، الذي تعقده منظمة "إيسيسكو"، وتستضيفه تونس العاصمة.

انطلاق القافلة الدعوية الـ11 بالاشترك بين علماء الأزهر والأوقاف

تنطلق القافلة الدعوية الحادية عشرة المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف من مقر ديوان عام وزارة الأوقاف، إلى محافظة البحيرة بمناسبة عيدها القومي.

الأوبرا تنظم حفلا موسيقيا لعازف الجيتار الكرواتي "بيتر تشوليتش"

تنظم دار الأوبرا المصرية، في الثامنة مساء، حفلا موسيقيا لعازف الجيتار الكرواتي "بيتر تشوليتش"، على المسرح الصغير بالأوبرا.

حفل إيمان شاكر على المسرح المكشوف

يستضيف المسرح المكشوف بدار الأوبرا، في الثامنة مساء، حفل إيمان شاكر والأصدقاء.

قمة الأهلي والزمالك في برج العرب

يلتقي فريقا الأهلي والزمالك، في السابعة مساء، على استاد برج العرب، وذلك في إطار مباراة كأس السوبر المصري لكرة القدم.

قرعة البطولة الأفريقية للأندية الأبطال للرجال

يعقد الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، قرعة البطولة الأفريقية للأندية الأبطال للرجال، في نيامي بالنيجر، والتي يشارك بها من مصر فريقا الزمالك وسبورتنج، وتقام في أكتوبر المقبل بالرأس الأخضر.

انطلاق الججولة الثالثة من كأس ليفر للتنس

تنطلق منافسات النسخة الثالثة من كأس ليفر للتنس، في جنيف بسويسرا، وتستمر حتى 22 سبتمبر الجاري.

مباريات أوروبية ساخنة في الدوريات الكبرى

يلتقي فريقا ساوثهامبتون وبورنموث، في التاسعة مساء، في إطار الدوري الإنجليزي، وفريقا اوساسونا وريال بيتيس، في التاسعة مساء، في الدوري الأسباني، كالياري وجنوى، في التاسعة إلا ربع مساء، في الدوري الإيطالي، كما يلتقي فريقا شالكه وماينز، في الثامنة والنصف مساء، في الدوري الألماني، فيما يلتقي فريقا ستراسبورج ونانت، في التاسعة إلا ربع مساء في الدوري الفرنسي.