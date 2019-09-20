وجهت دار الإفتاء المصرية رسالة إلى طلاب العلم، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، عبر مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لدار الإفتاء عبر "فيس بوك".

وجاءت نص الرسالة: "أوشك عام دراسي جديد على البدء وأنتم أيها الطلاب عدة أمتكم وقوة أوطانكم فتزودوا بالعلم والإيمان سلاحا تحمون به الوطن وتدفعون عنه أعدائه، فإن أعدى أعدائه الجهل والتطرف".

وأضافت دار الإفتاء: "أيها الشباب لا تظن المجد يطرق باب أحدكم دون سعي واجتهاد، بل هو جائزة لا يستحقها إلا من جد واجتهد، واعلموا أن رفعة الوطن أصل من أصول الإيمان فاسعوا إلى رفعته تفلحوا في الدنيا والآخرة".

واختتمت دار الإفتاء للرسالة التي وجهتها دار الإفتاء لطلاب العلم قول الله تعالى "فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ"، "كونوا على قدر المسؤلية تحفظوا الدين والوطن".