تبادل مجهولون إطلاق النار في شوارع العاصمة واشنطن، ليلة أمس، بالقرب من البيت الأبيض، حسبما ذكرت أعلنت الشرطة الأمريكية، ما تسبب في مقتل شخص وإصابة 5 آخرون.

وذكر ستيوارت إمرمان قائد شرطة العاصمة واشنطن، أن الشرطة لم تعتقل أي من المشتبه بهم في إطلاق النار، مشيرًا إلى أنها لم تحدد بعد الدافع وراء إطلاق النار، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" عربية.

وقالت الشرطة إن إطلاق النار بدأ في العاشرة مساء، بمنطقة مرتفعات كولومبيا، على بعد 3 كم من البيت الأبيض، وحدث في الهواء الطلق بفناء مبنى سكنى. وأوضح إمرمان، أن المحققين يقومون بإجراء مقابلات مع الشهود ويبحثون عن لقطات لكاميرات المراقبة في المكان في محاولة لمعرفة ما جرى، بعدما توقف إطلاق النار توقف.

وأفاد قائد شرطة العاصمة بأن اثنين من المصابين الخمسة في إطلاق النار، جراحهم خطيرة، في حين تراوحت إصابة الباقين بين متوسطة وطفيفة، وأكد أنه لا يوجد أطفال بين الضحايا.

وأغلقت الشرطة الطرق المؤدية إلى مكان الحادث، وانتشرت في أنحاء مكان الحادث بشكل مكثف، في حين لم يصدر أي تعليق من السلطات بشأن طبيعة ما حدث.

كانت وسائل إعلام أمريكية، ذكرت أن مجهولين أطلقوا النار بشكل عشوائي، صباح اليوم الجمعة، في شوارع واشنطن العاصمة، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأفادت وسائل الإعلان بأن هناك عدة أشخاص مصابين نقلوا إلى المستشفى في كولومبيا هايتس، بحسب "سكاي نيوز عربية".