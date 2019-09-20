تباينت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة في عدد من البنوك، وجاء سعر الدولار كالتالي:

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 16.26 جنيه للشراء، و16.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 16.26 جنيه للشراء، و16.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

بلغ سعر الدولار في بنك عودة نحو 16.30 جنيه للشراء، و16.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.30 جنيه للشراء، و16.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار في بنك المصرف المتحد نحو 16.27 جنيه للشراء، و16.37 جنيه للبيع.