سعر الدولار اليوم

تستعرض "الوطن" لقرائها متوسط سعر الدولار في عدد من البنوك مثل الأهلي ومصر والمصرف المتحد وقناة السويس على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.33 جنيه للشراء، و16.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.33 جنيه للشراء، و16.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 16.30 جنيه للشراء، و16.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار في بنك المصرف المتحد نحو 16.29 جنيه للشراء، و16.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

بلغ سعر الدولار في بنك البركة نحو 16.33 جنيه للشراء، و16.43 جنيه للبيع.