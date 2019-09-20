أسفرت حملات الإزالة للتعديات على أملاك الدولة خلال الأيام الماضية في دشنا وقرية المراشدة في مركز الوقف، عن استرداد عشرات الأفدنة التي كانت مستولى عليها من قبل مجموعة من الأشخاص.

وقال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، إن الحملة تمكنت في قرية أبو مناع بمركز دشنا، عنمن إزالة 17 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بمساحة 4 آلاف متر في أراضي الجبل.

وأضاف أن الحملة التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز الوقف في قرية المراشدة، أسفرت عن إزالة 293 فدانا عبارة 100 شجرة زراعة جديدة، وإزالة سور منزل "4 اتجاهات" بارتفاع 1.5 متر، وذلك تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية بإزالة أي تعديات على أملاك الدولة.