لقي شخص مصرعه وأصيبت زوجته و3 من أبنائهما، اليوم، إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي، في المنطقة الواقعة قرب نزلة بني سويف باتجاه القاهرة، ونقلوا لمستشفى بني سويف التخصصي.

تلقى مرفق إسعاف بني سويف بلاغا بوقوع حادث مروري بالطريق الصحراوي الشرقي قرب نزلة بني سويف اتجاه القاهرة، وبانتقال 3 سيارات إسعاف جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

وتبين أن المتوفى هو "مينا ص. م. ف.- 40 عاما) مقيم بمحافظة سوهاج، أعمال حرة، بينما تبين إصابة زوجته (بوسي ر. ش.- 35 عاما) بدون عمل، مقيمة سوهاج مصابة بكدمات وجروح وسحجات، وأصيب أبنائهم الثلاثة وهم: "كاترين" 13 عاما، طالبة، مصابة سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، "أبانوب" 8 أعوام، تلميذ، مصاب سحجات وكدمات متفرقة بالجسم مصاب، و"إيلان" 6 أعوام، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

جاري تقديم الإسعافات الأولية للمصابين بمستشفى بني سويف التخصصي، وتم نقل جثة المتوفي لمشرحة المستشفى التخصصي تحت تصرف النيابة العام.