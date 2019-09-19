سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الخميس، على حريق شب في منزل بقرية بني هارون التابعة لمركز بني سويف، ومنعت امتداده للمنازل المجاورة، وأسفر الحريق عن إصابة ربة منزل باختناق، وتم نقلها لمستشفى بني سويف الجامعي .

تلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، إخطارا من النجدة بنشوب حريق في قرية بني هارون، والذي وجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق. وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة.

وتبين أن الحريق أسفر عن إصابة ربة منزل باختناق، وتدعى "سعاد . س .م" 40 عام، لا تعمل، ومقيمة قرية بني هارون. وجاري إجراء المعاينة، وتحرير محضر بالواقعة للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.