أعلنت وزارة البترول أن صناعة الغاز الطبيعي تشهد تحولات إيجابية هائلة في مصر، خلال العامين الأخيرين، مع تزايد إنتاج الغاز الطبيعي إلى أعلى معدلاته في شهر سبتمبر الحالي، والتوسع في استخدامات الغاز بالسوق المحلية بعد الاكتفاء ذاتيا من إنتاجه وتوفير فائض للتصدير وتنمية صناعات القيمة المضافة.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم، أن دعم الرئيس السيسي المستمر لقطاع البترول ومتابعته الكاملة لتنفيذ مشروعات صناعة الغاز الطبيعي ساهم بقوة في الوصول لنتائج متميزة، وتحفيز الشركات العالمية لسرعة الانتهاء من المشروعات ومواصلة ضخ استثمارات إضافية لتنمية احتياطيات الغاز المصرية خصوصًا في ظل ما تشهده مصر من استقرار وبيئة مواتية للاستثمارات.

وأضافت الوزارة أنه جرى أمس عقد الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"؛ لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2018 - 2019، وقال المهندس أسامة البقلي رئيس الشركة إن إنتاج الغاز الطبيعي بلغ أعلى معدلاته في شهر سبتمبر ليصل إلى 7.2 مليار قدم مكعب غاز للمرة الأولى، وأنه جرى إسناد 5 مناطق جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط ودلتا النيل إلى عدد من الشركات العالمية ضمن المزايدة التي جرى إعلان نتائجها في فبراير الماضي.

وشهدت دخول شركة إكسون موبيل الأمريكية التي تعد من أكبر الشركات عالميا للعمل للمرة الأولى في مصر في البحث والاستكشاف.