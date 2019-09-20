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فيصل ندا: أنا اللى الإخوان حرقوا مسرحى

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نقل 4 قطع أثرية ضخمة إلى المتحف المصري الكبير

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التحقيق مع ممرضة وعاملة في قصر العيني بتهمة تبديل رضيعين عمدا

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