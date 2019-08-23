مصطفى بكري عن مسجل خطر قتل 4 مسنات: "ظاهرة جديدة على المجتمع"

علق الإعلامي مصطفى بكري، على حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل 4 سيدات مُسنات، لسرقتهن على فترات متباعدة، ابتداء من عام 2011 حتى الأسبوع الماضي.

وقال خلال حلقة اليوم من برنامج "حقائق وأسرار"، عبر شاشة "صدى البلد"، إن هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر الإجرامية جديدة على المجتمع المصري، حيث لم تكن موجودة قبلًا: "جاية بمفاهيم جديدة ومنحطة والموضوع ده لازم يتشاف له حل وأساتذة الاجتماع يقولوا لنا حصل إيه في المجتمع".

وأضاف، أن أحد أصدقائه الذين يقطنون بمحافظة الجيزة أخبره أن أحد المواطنين حاول التجني عليه، حيث ألقى بنفسه أمام سيارته عندما كان مصطحبًا أفراد أسرته وادعى أنه أصابه لكي يساومه على مبلغ مالي كبير، واكتشف عندما توجه القسم أن هذا الشخص معتاد على تنفيذ هذا الأمر.

وكانت بداية واقعة القبض على قاتل النساء الأربعة بتلقي اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني سويف، إخطارا بورود بلاغ يفيد بالعثور على جُثة سيدة مٌسنة في منطقة نائية خلف موقف محي الدين بمدينة بني سويف، وبها آثار كدمات بالرأس وفي حالة تحلل، بعد أيام من الإبلاغ باختفائها، فوجه بسرعة كشف ملابسات الوفاة وضبط الجاني.

بتكثيف التحريات والإجراءات الأمنية، ومتابعة خط سير المتوفاة بمنطقة الحادث، كشفت إحدى كاميرات المراقبة عن ظهور شخص مجهول تم تحديده لاحقا في منطقة الحادث، بتتبعه تم تحديده وتبين أنه (مصطفى أ. ع.- مزارع) مقيم بقرية إبشنا بمركز بني سويف، سبق إتهامه في 36 قضية "سرقة بالإكراه، شروع في قتل، سرقات مواشٍ، سلاح دون ترخيص، سرقات متنوعة، آداب عامة، وضرب".

قتل 4 سيدات خلال 8 سنوات.. حبس سفاح بني سويف على ذمة التحقيقات