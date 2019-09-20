"القوى العاملة" تطلق 4 وحدات متنقلة لتدريب الشباب بالمحافظات

تطلق وزارة القوى العاملة، غدا، 4 وحدات متنقله لتجوب 27 محافظة، وتبدأ بالوادي الجديد، وسوهاج، والفيوم، والدقهلية، في إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال مبادرة "مهنتك مستقبلك"، للتدريب المهني على مهن الخياطة، وكهرباء تركيبات والسباكة، بالقرى والنجوع بهذه المحافظات بعد إعادة تأهيل هذه الوحدات ضمن 13 وحدة يجرى تطويرها وإعادة تأهيلها بالجهود الذاتية بأيدي عمال لوزارة في الورشة الخاصة والتابعة لها بأدواتهم ومعداتهم.

وسيعقد مؤتمر صحفي، لعرض كل ما تتضمنه هذه الوحدات من وسائل تدريبية، وشرح خطة تطوير وتشغيل الوحدات التدريبية المتنقلة، والقرى والنجوع التي ستجوبها، كمرحلة أولى بالتنسيق التام مع المحافظات لمعرفة القرى الأكثر احتياجًا بها، وتوفير الدعم اللازم لهذه الوحدات، وتذليل كل العقبات التي قد تواجهها بالتشارك والتعاون مع الجهات التنفيذية بالمحافظات.