التحقيق مع ممرضة وعاملة في قصر العيني بتهمة تبديل رضيعين عمدا

قالت مصادر قضائية إن نيابة مصر القديمة بدأت تحقيقاتها في واقعة تبديل طفلة أنثى بطفل ذكر داخل حضانة ولادة مستشفى قصر العيني.

كان مأمور قسم شرطة مصر القديمة تلقى بلاغًا من المواطنة، "م.ن"، 35 عاما، باكتشافها تبديل طفلها الذكر عقب ولادته، داخل مستشفى قصر العيني، بطفلة أنثى، عند وضعه داخل الحضانة الخاصة في المستشفى.

وانتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وبعمل التحريات تبين اتفاق سيدة حامل قبل أن تضع طفلتها داخل المستشفى، مع الممرضة المسؤولة عن الحضانة بقسم النساء، وعاملة بالقسم ذاته، على تبديل طفلتها الأنثى بطفل ذكر، بسبب عدم إنجابها ذكور، وعقب تقنين الإجراءات جرى القبض على السيدة المتهمة والممرضة والعاملة.