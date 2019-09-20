قررت نيابة الإبراهيمية تجديد حبس 3 متهمين باعتراض طريق سيدة واغتصابها 15 يوما على ذمة التحقيق.

كان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من العميد عبدالرحيم صالح مأمور مركز شرطة الإبراهيمية يفيد بتلقي المركز بلاغا من سيدة تبلغ من العمر 30 عاما مقيمة بمركز الإبراهيمية، بقيام 3 أشخاص باعتراض طريقها أثناء استقلالها "توك توك" برفقة طفلتها 4 سنوات وطفل رضيع للتوجه إلى مستشفى الإبراهيمية المركزي للكشف على الطفلة لمعاناتها من ارتفاع في درجة الحرارة.

وأفادت أنه أثناء سير "التوك توك" قام المتهمون بإيقافه عنوة وتعدوا على السائق بالضرب وأجبروها على النزول منه، وأخذوها إلى منطقة خالية من السكان وتناوبوا على اغتصابها.

تم تشكيل فريق بحث وتوصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "محمد ف أ" 30 عام مسجل و"كريم ع " 19 عاما و"محمد أ" 29 عاما وتم ضبطهم وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.