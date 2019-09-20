"ماتوا بعد 12 ساعة جواز".. قصة الحب بين "خالد" 24 سنة و"شريهان" 20 سنة، انتهت بحفل زفاف والموت في أحضان بعضهما البعض بعد 12 ساعة زواج بقرية فزازة التابعة لمركز جيهنة بسوهاج، وسطرتها تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية وأقوال أسر العروسين.

وجاءت في معاينة الأجهزة الأمنية أن الوجبة كانت تشمل "بامية وفاصوليا" إضافة إلى لحوم أخرى، تسمى "الوسويسة"، تركها الأسرة خارج الثلاجة قرابة 13 ساعة لانقطاع التيار الكهربائي، وتناولها العروسين من الطعام قبل الفجر، مما تسبب فى وفاتهما.

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث، التي جرت تحت إشراف اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، واللواء عبد الحميد أبو موسى مدير مباحث سوهاج، أن بداية الواقعة ببورود بلاغ لمركز شرطة جيهينة بالعثور على عروسين متوفيين فى الصباحية داخل الشقة، وعلى الفور انتقلت قوة الأمن بصحبة النيابة العامة وفريق من المعمل الجنائي، وبحضور اللواء عبد الحميد أبو موسى.

وبدأت القوات في إجراء المعاينة وتبين العثور على جثث المتوفيين في أحضان بعضهما البعض في غرفة النوم، وأن هناك آثار وبواقي طعام لـ"بامية وفاصوليا" وتبين أنهما خارج الثلاجة منذ فترة كبيرة لانقطاع التيار الكهربائي.

وبمناقشة الأسرة أكدت ما جاء في المعاينة والتحريات، وتم تحرير محضر بالواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.