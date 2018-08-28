ارتفاع ضحايا تصادم سيارتين بموكب زفاف عروسين في المنيا لحالتي وفاة

لقي أحد الطلاب المصابين في حادث تصادم سيارتين ملاكي، بموكب زفاف عروسين بطريق "سكة تلة" بمركز المنيا مصرعه، ليرتفع بذلك عدد المتوفين إلى طالبين وإصابة 3 آخرين.

وكشفت مصادر ذات صلة مصرع مراون أنور عبد الله عباس، طالب جامعي، مقيم بقرية دماريس بمركز المنيا، والجثة تحت تصرف النيابة العامة بمشرحة المستشفي الجامعي.

وأفاد تقرير الطبيب مفتش صحة بندر المنيا، الدكتور هاني إسحق شحاته، بأن سبب الوفاة حدوث كسر بعظام الجمجمة والوجه ونزيف حاد بالمخ وفشل في التنفس، وكسور بالضلوع والفقرات ونزيف داخلي بالبطن والحوض، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

وكان طالبا لقي مصرعه، وأصيب 4 آخرين، نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، بموكب زفاف عروسين بطريق "سكة تلة" في مركز المنيا.

تلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بمصرع (علاء عماد الدين يحيي- 18 عامًا- طالب) وإصابة كل من (يوسف م. ع.- 23 عامًا- طالب جامعي) و(مروان ا. ع.- 22 عامًا- طالب جامعي) و(أشرف ا. م.- 20 عامًا- عامل) و(مصطفى ش. ف.- 17 عامًا- طالب)، وجميعهم مقيمين بقرية دماريس بمركز المنيا.