أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه سيجرى الكشف عن خريطة التعاطي والإدمان بالمحافظات من خلال المسح الشامل الذي يجريه الصندوق بالتعاون مع وزارة الصحة والمركز القومي للبحوث، قبل نهاية العام الجاري، موضحا أن المسح يعد الأول من نوعه في كل محافظات الجمهورية حيث يجرى في توقيت واحد ويشمل آلاف الأسر، وسيجرى من خلاله التعرف على حجم التغير أو الثبات الذي طرأ على ظاهرة تعاطي وإدمان المواد المؤثرة على الحالة النفسية في المجتمع المصري.

وأضاف عثمان، لـ "الوطن"، أن الخريطة الجديدة ستشمل تحديد المحافظات الأكثر إدمانا والمحافظات الأعلى من حيث انتشار نسب التعاطي والإدمان والتي تحتاج إلى تدخلات وقائية وعلاجية عاجلة لحصار هذه المشكلة، بالإضافة إلى نسب التعاطي بين الإناث والذكور، والفئات والشرائح المختلفة الأكثر تعاطيًا للمخدرات، إضافة إلى معرفة أهم الأسباب الدافعة إلى تعاطي تلك المواد، وأكثر أنواع المواد المخدرة انتشارًا، كذلك التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للتعاطي، والنسب العمرية الأكثر إدمانا، ونسب التعاطي فى الجامعات والمدارس.

وأشار إلى أن المسح له دور كبير في تحديد الخطة القادمة لمكافحة وعلاج الإدمان، وسيتم وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وكذلك منظمة الصحة العالمية، ما يدل على الوفاء بالتزامات مصر الدولية بإعداد تقارير علمية عن وضع مشكلة المخدرات ورفعها للجنة الدولية للرقابة على المخدرات، موضحا أن المسح سيشارك فيه متطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والبالغ عددهم 28 ألف متطوع وذلك بعد تدريبهم على خطة المسح.

وأكد أن المسح الجديد سيتم مقارنته بالمسح السباق لعام 2014 والذي جرى إجراؤه في 10 محافظات ممثلة لمحافظات الجمهورية وهو آخر مسح قامت به للوزارة.