"الوطن" تحاور المصري الفائز بـ"الشاب النموذج" 2019 من الجامعة العربية

مسيرته في ميدان العمل الشبابي، والعمل التطوعي التنموي بدأت مبكرا حين كان في مرحلة التعليم الجامعي، أحب ما يعمل حتى أبدع فيه وترك بصماته واضحة في كل مكان وطأته أقدامه، وأثرا ملموسا في مستقبل مئات الشباب في مصر وأفريقيا والعالم العربي حتى انتزع عن جدارة جائزة الشاب النموذج لعام 2019، والتي تنظمها جامعة الدول العربية بالتعاون مع مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للشباب، تحت شعار "الطريق إلى الانتماء".

وبعد منافسة قوية بين المرشحين للجائزة من 15 دولة عربية، فاز الدكتور الشاب عبدالله الباطش، بجائزة الشاب المصري النموذج لعام 2019، في تكريم اعتبره تتويجا لكل شباب مصر، متمنيا أن تكون خطوة لتحقيق بقية أحلامه المتعلقة بتنمية الشباب والقرى الأكثر احتياجا في مصر، وتوسيع سبل التشبيك والتعاون بين شباب القارة السمراء، بحسب تعبيره.

"الوطن" حاورت الدكتور الثلاثيني الفائز بجائزة الشاب النموذج لعام 2019 والتي تنظمها جامعة الدول العربية، والذي كشف خلال حوار مسيرته في العمل الشبابي والعمل التنموي تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة منذ مرحلة التعليم الجامعي إلى جانب طموحه بعد الحصول على اللقب والجائزة بشأن تنمية القرى الأكثر احتياجا في مصر ومزيد من التعاون بين شباب مصر والقارة السمراء وتنمية قدرات ودمج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع.. وإلى نص الحوار.

الباطش: بدأت العمل الشبابي التنموي قبل 10 سنوات واهتمامي الأكبر بتنمية قدرات الشباب العربي والأفريقي

* في البداية متى كانت بداية الدكتور عبد الله الباطش للاندماج مع ممارسة الأعمال الشبابية والتنموية؟

تخرجت في كلية الأداب جامعة المنوفية عام 2005 وبعد التخرج عملت محاضرا ثم بدأ اهتمامي وتركيزي في مجال العمل الشبابي التنموي قبل 10 سنوات وحتى الآن باختلاف أشكال العمل الشبابي والتنموي، وأول ما بدأت الاهتمام به تنمية العلاقات مع الدول العربية والأفريقية من خلال تنمية قدرات الشباب خصوصًا في التطوع، كل ذلك تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة في الأساس.

* متى كانت بداية تمثيلك لمصر في الفعاليات المختلفة تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة؟

- مثلت مصر في أحد المؤتمرات البيئية بالجزائر في عام 2014، وفي بداية 2015 مثلت مصر في مؤتمر مجلس الشباب العربي الأفريقي بترشيح من وزير الشباب والرياضة، وهذا المجلس دوره تنمية العلاقات الشبابية بين العرب والأفارقة ومقره في السودان.

* كيف كان طبيعة دورك في هذا المؤتمر كممثل لمصر؟

- كانت مصر مدعوة لحضور فعاليات المؤتمر وجرى وضع خطة واضحة للتعامل من خلال المجلس والوزارة، تهدف إلى تفعيل مزيد من الأنشطة التي تخدم الشباب وكانت الأولوية للقضايا المتصدرة على الساحة وقتها مثل الهجرة غير الشرعية وتمكين المرأة أفريقيا وعربيا، وتأهيل الشباب في مجال ريادة الأعمال.

*هل كان لك مشاركة في أي مؤتمرات رسمية أخرى ممثلاً لمصر؟

- نعم مثلت مصر كخبير شبابي في اجتماعات مفوضية الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، وكخبير في المشاورات الإقليمية للشباب في المملكة المغربية عن مكافحة الفساد، ورئيسا للوفد المصري المشارك في برنامج المعايشة بالاتحاد الأفريقي في أثيوبيا 2019 تزامنا مع الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي.

الباطش: شغلت منصب عضو لجنة أفريقيا في الوزارة وحددنا 26 نشاطا لتنفيذها ضمن فعاليات عاصمة شباب أفريقيا

* ما المناصب التي توليتها في وزارة الشباب والرياضة بعد سنوات من المشاركة في العمل الشبابي والتنموي تحت مظلتها؟

- شغلت منصب عضو لجنة أفريقيا في الوزارة، حيث خصصت الوزارة استراتيجية واضحة في إطار تنمية العلاقات مع أفريقيا من خلال أكثر من محور توعوي وتثقيفي يستهدف الشباب العربي الأفريقي.

* ماذا تحقق في عام رئاسة مصر للاتحاد الأفريقية واختيار أسوان عاصمة لشباب أفريقيا؟

- شكل وزير الشباب والرياضة لجنة مهتمة في الأساس بتنفيذ توصية إعلان أسوان عاصمة الشباب الأفريقي، وهو قرار يصدر لأول مرة في تاريخ أفريقيا بأن يجرى تخصيص عاصمة لشباب القارة السمراء، ومن خلال اللجنة تم تحديد 26 نشاط عملت اللجنة على تنفيذهم في أسوان وكل محافظات مصر؛ لتأهيل وتدريب الشباب في كل المجالات الفنية والرياضية والثقافية وغيرها.

الباطش: أهدي الجائزة للرئيس السيسي واعتبرها تتويجا لكل شاب مصري

* ما آخر منصب تتولاه حاليا في الوزارة؟

- اختيرت لمنصب ممثل الوزارة في اللجنة الوطنية لليونسكو، بترشيح من وزير الشباب والرياضة، وهي اللجنة التي تتولى متابعة تحقيق الأهداف الخاصة بمنظمة الأمم المتحدة لليونسكو والمنظمة العربية للعلوم والثقافة والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة.

*بعد فوزك بلقب الشاب النموذج لعام 2019.. ما الجائزة وتفاصيل تقدمك لصفوف المتنافسين بها؟

- المسابقة تنظمها جامعة الدول العربية وأطلقت منذ نحو 3 أشهر، وتقدم لها نحو 3537 شابا على مستوى 15 دولة في الوطن العربي، ومن شروطها أن يتراوح السن من 18 إلى 35 سنة، ويكون المتقدم له أعمال مختلفة على المستوى المحلي والعربي في خدمة المجتمع، ويتقدم كل شاب بالسيرة الذاتية الخاصة به على أن تنتهي التصفيات لاختيار 3 شباب من كل دولة وبعدها يتم فتح باب التصويت لهم على موقع المسابقة.

*ماذا عن كواليس تسلم الجائزة؟

- جرى تسليم الجوائز في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بحضور عدد كبير من الشباب المصري والعربي والكوادر العلمية الكبيرة، وأهدي هذا اللقب للرئيس عبد الفتاح السيسي واعتبره تكريما لكل شباب مصر وسيدفعني لتحقيق المزيد في مجال العمل الشبابي والتنموي.

الباطش: أسعى لترسيخ فكر ريادة الأعمال في القرى الأكثر احتياجا

*ما الأهداف التي تسعى لتحقيقها بعد الفوز باللقب والجائزة؟

- أحلم بتحقيق 3 أهداف وهي التوسع في مسيرة تنمية الشباب المصري داخل القرى الأكثر احتياجا، وغرس ثقافة ومفهوم ريادة الأعمال بالمناطق البعيدة والقرى الأكثر احتياجا في مصر لأنها أساس النهوض في المجتمع المصري، إلى جانب الاستدامة في تطوير قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة بعد أن أعطى الرئيس إشارة البدء في تنمية قدرات هذه الشريحة وتخصيص عام 2018 لهم وعلينا الاستدامة واستكمال ما بدأه الرئيس.

وأخيرا أحلم بمزيد من النشاط المصري داخل قارة أفريقيا مع استدامة هذا التوجه حتى بعد نهاية العام الحالي الذي تتولى فيه مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، وذلك من خلال مزيد من التشبيك الإيجابي بين شباب الوطن العربي والأفريقي.