توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت، طقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

كما توقع الخبراء، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، وتوقع الخبراء، أن تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وعن حالة الموج في البحر المتوسط، فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو مضطرب، وارتفاعه من 2.5 إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا بالقاهرة فالعظمى هي العظمى 33 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 24، ومطروح العظمى 28 والصغرى 21، وسوهاج العظمى 37 والصغرى 24، وقنا العظمى 39 والصغرى 25، والأقصر 40، والصغرى 26، وأسوان العظمى 42 والصغرى 27.