نظم المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، التابع لمجلس الوزراء، رحلة ترفيهية لعدد من أسر شهداء ومصابي محافظة الإسكندرية بشاطئ البوريفاج صباح اليوم الجمعة.

وقال المجلس في بيان له اليوم، أن ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتقديم أوجه الرعاية والدعم لأسر شهداء ومصابي الوطن.

كان اللواء أركان حرب محمد عبد المنعم، أمين عام المجلس القومي، قد وجه المكتب الإقليمي بالإسكندرية بتنظيم رحلة ترفيهية لأسر الشهداء والمصابين في إطار البرنامج الترفيهي والتثقيفي "صيف 2019".