انتخاب رئيس "مصر للطيران" عضوا بـ"لجنة الترشيحات باتحاد النقل الدولي"

انتخب أعضاء اللجنة التنفيذية بالاتحاد العربي للنقل الجوي "الأكو"، الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران لعضوية لجنة الترشيحات بالاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA، وذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية رقم 85 للاتحاد العربي للنقل الجوي الذي عقد أمس، في تونس بدعوة من رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية التونسية.

وتختص لجنة الترشيحات بالآياتا باختيار المرشحين المتقدمين لعضوية مجلس المحافظين وتقييم الأداء الجيد لهم واسهاماتهم في الاتحاد الدولي للنقل الجوي وتقوم اللجنة بعرض اختياراتها على الجمعية العامة للآياتا التي تنعقد كل عام لاتخاذ القرار.

وأعرب الطيار أحمد عادل عن سعادته بثقة أعضاء الاتحاد العربي للنقل الجوي وانتخابه عضوا بلجنة الترشيحات في أكبر اتحاد دولي لشركات الطيران حول العالم IATA، وتناولت أجندة اجتماع الاتحاد بعض القضايا الاستراتيجية التي تتعلق بصناعة النقل الجوي وتأثيرها على الصناعة في المنطقة العربية ومن أهمها قضية خروج المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الأوروبي، ارتفاع أسعار الوقود وإصدار الاتحاد الأوروبي لعدد من التشريعات والقرارات التي تتعلق بالمنافسة بين شركات الطيران وحقوق المسافرين والضرائب التي يتم فرضها من قبل بعض المطارات الدولية مثل رسوم المغادرة أو رسوم استخدام المطارات.

كما تناولت الأجندة أيضا مناقشة النظام العالمي لمنظمة الطيران المدني الدولي الأيكاو لخفض الانبعاثات على الرحلات الدولية (Corsia) والتأكيد على كل شركات الطيران بالالتزام بتقديم خطط الانبعاثات الخاصة بهم لسلطات الطيران، ومطالبة الأيكاو بالتصدي لأي إجراءات أحادية الجانب، التي يتم اتخاذها من قبل بعض الدول مثل فرض رسوم التي تتعلق بالبيئة أو بالضوضاء مما يزيد من الأعباء المادية على شركات الطيران العربية بجانب التزامها بتطبيق الـ Corsia.

كما تم مناقشة المستجدات التي تتعلق بالمشاريع المشتركة بين شركات الطيران الاعضاء بالاتحاد في مجالات الصيانة والأعمال الفنية، الوقود، الخدمات الأرضية والأمن والسلامة.

وفي ختام الاجتماع وافق أعضاء اللجنة التنفيذية على بعض القرارات المقترحة ليتم إصدارها في الجمعية العامة رقم 52 للاتحاد والتي ستعقد في نوفمبر المقبل بمدينة الكويت، فيما يتعلق بالسياسات الجوية والبيئة والميزانية والموازنة الخاصة بالاتحاد وبمركز التدريب الإقليمي التابع للاتحاد.