قال الدكتور محمد نصر، عضو لجنة وضع قانون التأمين الصحي، إن التأمين الصحي الشامل مشروع عملاق، ومن المقرر أن يغطي مصر كلها عاجلا أو آجلا، حتى لو استغرق الأمر سنوات، لافتا أن المنظومة أساسها طب الأسرة، وهي الفكرة الأساسية للتأمين الصحي الشامل.

وأضاف "نصر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر، المذاع عبر شاشة "DMC": "ميزة طبيب الأسرة هي أن العيادة الخاصة به مجهزة إلكترونيا، بحيث يكون لديه بانوراما للمرضى القائم على علاجهم".

وتابع: "فكرة التأمين الصحي تهتم باستقبال المريض وتغطيته من جميع الجوانب، والوقاية من الأمراض، والاكتشاف المبكر للأمراض"، موضحا أن أي مصري لديه رقم قومي، طبيعي أن يكون عضو في منظومة التأمين الصحي.

وأشار عضو لجنة وضع قانون التأمين الصحي إلى أن منظومة التأمين الصحي تساعد المواطنين على ترشيد الإنفاق، عن طريق ذهابه لطبيب الأسرة الذي يحدد ما يحتاجه بالضبط.