أكد الدكتور وحيد سعودي؛ خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، أن من المقرر أن يبدأ فصل الخريف، الاثنين المقبل الموافق 23 سبتمبر الجاري.

وقال سعودي في حديثه، لـ"الوطن"، إن ارتداء الملابس الثقيلة والشتوية نسبيًا يبدأ بمنتصف فصل الخريف حين تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض.

وأضاف سعودي أنه سيسود حاليًا طقس مستقر لطيف على السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط، معتدل على محافظات الوجه البحري والقاهرة يكون مائل للحرارة على محافظات شمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، لطيف ليلًا على أنحاء البلاد كافة.

وعن النصيحة الوحيدة للمواطنين، قال سعودي الحذر من الشبورة المائية على معظم الطرق خاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعات المبكرة من الصباح.