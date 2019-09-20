استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، مؤسس موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مارك زوكربيرج، في البيت الأبيض.

وأفاد عضو بالكونجرس الأمريكي، أمس، بأن زوكربيرج رفض فكرة بيع "إنستجرام" و"واتساب"، وتخللت زيارة زوكربيرج في واشنطن لقاءات خاصة مع أعضاء بالكونجرس، ومقابلة في البيت الأبيض مع ترامب.

وقال ترامب عبر فيسبوك: "لقاء جيد مع مارك زوكربيرج في المكتب البيضاوي، اليوم"، مرفقا رسالته بصورة يتصافح فيها الرجلان.

ولم يعط أي تفاصيل أخرى حول فحوى المحادثات، وفقا لما ذكرته إذاعة "مونت كارلو الدولية" الفرنسية.

ورفض زوكربيرج، أمس الخميس، في الكونجرس الأمريكي، فكرة بيع "إنستجرام" و"واتساب".

وغرد جوش هولي، السيناتور الجمهوري، أحد كبار منتقدي فيسبوك بعد لقاء مغلق مع رئيس مجلس إدارة هذه الشبكة: "أجرينا مناقشة صريحة، طلبت منه القيام بأمرين ليظهر أن فيسبوك جدية بشأن مسألة عدم التحيز وحماية البيانات الشخصية والمنافسة: بيع واتساب وإنستجرام أولا والخضوع لتدقيق مستقل بشأن الرقابة ثانيا، وقد رفض الاقتراحين".

وكان زوكربيرج التقى أيضا أعضاء آخرين في الكونجرس خلال عشاء على ما قال السناتور الديموقراطي مارك وارنر.

وغرد السناتور قائلا: "الطريق لا يزال طويلا أمامنا لكني أقدر صراحته وأنه يأخذ هواجسنا على محمل الجد، آمل أن نتمكن من العمل معا لمواجهة هذه التحديات".

وقال وارنر، إن زوكربيرج، وأعضاء في الكونجرس تطرقوا إلى "مواضيع كثيرة" ولا سيما حماية البيانات الشخصية والشفافية والمضامين العنصرية، وسبل التثبت بشكل أفضل من الهويات فضلا عن العملات المشفرة.

ويعمل الكونجرس على تشريع يحمي خصوصية الأفراد بشكل أفضل حيال شركات الانترنت العملاقة التي غالبا ما تشكل البيانات الشخصية مصدر عائداتها الرئيسي، وكانت السلطات الفدرالية الأمريكية قد فرضت في يوليو الماضي على "فيسبوك" غرامة قياسية قدرها 5 مليارات دولار بعدما اتهمتها بخداع المستخدمين بشأن طريقة معالجة البيانات الشخصية.