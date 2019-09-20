أصدرت وزارة الصحة والسكان متمثلة فى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، بيانا بشأن ما يثار عن المستحضرات الدوائية المحتوية على مادة الرانتيدين.

وأكدت الوزارة أنه "انطلاقاً من دورها الرقابي، وبمتابعة ما تردد من بعض المعلومات على بعض مواقع التواصل الاجتماعى بشأن المستحضرات الدوائية المحتوية على مادة الرانتيدين، على أنه طبقاً لما تم رصده من تقارير صادرة عن عدة جهات رقابية دولية ومنها التقرير الصادر من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية الـ FAO، وتقرير الوكالة الأوربية لتقييم الأدوية "EMA" بخصوص بعض المستحضرات الخاصة بتقليل إفراز الحمض فى المعدة والتى تحمل الاسم العلمى رانتيدين "Ranitidine".

حيث تضمنت هذه التقارير العثور على شائبة بها من مواد النيتروس أمين تسمى "N-naitroso dinmethyl amine NDMA" بمستويات منخفضة، ونظرا لتنوع واختلاف مصادر المواد الخام عالمياً، وانطلاقاً من الدور الرئيسي لوزارة الصحة والسكان المصرية في اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية، وفقاً للإجراءت الرقابية العالمية المتعارف عليها علمياً فى هذا الشأن، ومنها وقف تداول كافة المستحضرات المحتوية على مادة الرانتيدين المشار إليها، مع أخذ عينات من جميع المصانع المنتجة لهذه المستضرات وإخضاعها للتحاليل فى الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية.

موضحة أنه سيتم اتخاذ الإجراء المناسب سواء بإعادة التداول والإفراج عن المستحضرات التى تم وقف تداولها، أو السحب طبقاً لنتيجة التحاليل من خلال إصدار منشورات متتالية لاحقة عن كل مستحضر، وأكدت على أن ما تم هو إجراء احترازى وفقاً للمعايير العالمية المتبعة فى هذا الشأن وأن تلك الإجراءت لا تدعو للقلق حيث قامت حتى الآن العديد من الدول مثل ألمانيا، سويسرا، أستراليا، سنغافورا، السعودية، الأردن، الإمارات، باتخاذ نفس تلك الإجراءات.

ولفت البيان إلى أن الوزارة تقوم بنشر الوعى بين المواطنين عن وجود بدائل كثيرة أخرى متوفرة للمستحضرات سالفة الذكر وتناشد المواطنين مراجعة مقدمى الخدمات الصحيحة لمعرفة تلك البدائل المتوفرة، كما تقوم وزارة الصحة والسكان متمثلة فى الإدارة المركزية بالمتابعة المستمرة.

وتابع البيان أن أي تعليمات أو إجراءات أخرى سيتم اتخاذها فى هذا الشأن سوف يتم التصريح بها، ووجه المواطنين لمعرفة المزيد من المعلومات بالتواصل الدائم مع مركز اليقظة المصرى لاتباع إجراءت اليقظة الدوائية من خلال الاطلاع على الموع الإلكترونى لمركز اليقظة الدوائية المصرية:

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