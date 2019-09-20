عبّر النجم المصري العالمي مينا مسعود، بطل فيلم علاء الدين، عن عدم اهتمامه بمشاهدة كرة القدم واكتفائه بمتابعة مباريات كرة السلة.

وقال، في تصريحات لـ"الوطن"، إنه ليس لديه اهتمام منذ صغره بالكرة، فكان يحب ممارسة كرة السلة ولكن والدي من محبي النادي الأهلي، ويتمنى دائما الفوزه بالمباريات.

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، في السابعة من مساء أمس، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

ويشارك في المهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين، أحمد الفيشاوي، صبا مبارك، محمد رمضان، نجلاء بدر، ومدحت العدل"، كما يحضره يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير.

ولاقى النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin"، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.