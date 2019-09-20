أعلنت "كييف"، اليوم، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، سيلتقي للمرة الأولى نظيره الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع المقبل، خلال رحلة إلى الولايات المتحدة، إحدى الدول الغربية الرئيسية الداعمة لأوكرانيا.

وقالت الرئاسة الأوكرانية، في بيان، إنّ هذا اللقاء سيعقد على هامش مشاركة زيلينسكي في الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث سيتواجد من 23 إلى 26 سبتمبر الجاري.

وسيجري زيلينسكي محادثات مع ممثلين عن الجالية الأوكرانية في الولايات المتحدة ورؤساء منظمات يهودية أمريكية ورجال أعمال.

وكان المستشار السابق للرئيس ترامب لشؤون الأمن القومي جون بولتون، زار كييف نهاية أغسطس الماضي، ليؤكد دعم بلاده لأوكرانيا و"حزم" واشنطن مع موسكو التي تشهد علاقاتها مع كييف توتراً كبيراً.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، يونيو الماضي، أنها قدمت مساعدة عسكرية بقيمة 250 مليون دولار لأوكرانيا بهدف تعزيز قدراتها البحرية والبرية، وبعد انتخابه في أبريل الماضي، وجد زيلينسكي نفسه في وسط قضية سياسية قضائية أمريكية، فقد اعترف رودي جولياني محامي ترامب، بأنه طلب من كييف التحقيق في قضية فساد تورط فيها على ما يبدو نجل جو بايدن المرشح الأوفر حظا للفوز في الانتخابات التمهيدية للديموقراطيين، لاختيار منافس لترامب في اقتراع 2020.