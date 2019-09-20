أعلنت السلطات المحلية في أفغانستان أن نحو 40 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب عشرات آخرون جراء تفجير سيارة مفخخة أمام مستشفى في مدينة قلات، مركز محافظة زابل بجنوب البلاد، وقال المتحدث باسم حاكم المحافظة، جول إسلام سيال، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، اليوم، تأكيده ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الذي وقع، اليوم، إلى 40 قتيلا و140 مصابا.

وأشار سيال، إلى أن قتيلين فقط من عناصر الأمن والباقون مدنيون، بينهم أطفال ونساء ومرضى وزوار، مضيفا أن المستشفى "مدمر تقريبا"، فيما أعلنت حركة "طالبان" مسؤوليتها عن الهجوم، مشيرة إلى أنه استهدف مكتب مديرية الأمن الوطني الواقع قرب المستشفى.