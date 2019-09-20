قال الدكتور اللواء عبد الوهاب الراعي أستاذ الإدارة بالأكاديميات الأمنية والعسكرية، إن الإنجازات العملاقة بكافة المجالات الإسكانية والعسكرية والمرافق والطرق والمدن الجديدة والأنفاق والتعليم والصحة والغذاء والزراعة والبترول والشباب والمرأة والعشوائيات، وغيرها، التي تمت فى مصر خلال السنوات الأخيرة، هي تاريخية، وغالبيتها للمرة الأولى نوعيا وزمانيا، فى ظل استقرار أمني ومواجهات جادة للارهاب والجريمة.

جاء ذلك خلال لقاء مع 600 من فتيات وشباب 5 جامعات حدودية، والذى انعقد بمعهد إعداد القادة بالقاهرة بحضور الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي.

وأوضح الراعي أن المحاولات الممنهجة الحالية الخارجية والداخلية للنيل من وطننا تستهدف إيقاف مسيرة التنمية بمصر ومحاولة التأثير على أركان الدولة الثلاثة الشعب والإقليم والسلطة سواء بالفتنة بينهم أو داخلهم، بحروب باردة ذهنية ومعنوية مخططة تعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي، وتهدف إلى محاولة زعزعة الثقة والشك عبر اختلاق وكذب أو مغالطة ثم الترويج لها باستثمار بعض السلبيات المتواجدة فى وسط الإيجابيات الغالبة.

وأضاف أن الأخطاء أمر لصيق بالإنسانية ولا يوجد كمال لبشر، والتقييم العادل لأي أداء يتم على الإجمالي الكلي وليس الجزئي ومصر بها مشاكل مزمنة متنوعة، وبناء المدن والعاصمة الجديدة يعتمد بشكل أساسي على بيع الأراضي، حيث يصل ثمن شراء السفارات الأجنبية فقط للأراضي إلى نحو 45 مليار جنيه، ومصر لم يستغل سوى 5% من مساحتها حتى الآن.

واستطرد الراعي أنه لا توجد دولة بالعالم ليس بها قصور لمؤسسة الرئاسة فى مدنها الرئيسية، لاستقبال وإقامة الرؤساء والفعاليات الدولية، وفقا للأعراف والبروتوكولات وهي ملكية عامة للشعب، واختزال التنمية بالقصور وفقط دون آلاف المشروعات التنموية الأخرى واقترانه بالمؤسسة العسكرية مقصده خبيث، لمحاولة بث الفتنة وتأجيج المشاعر الفئوية والبسطاء، لأن تنامي القدرات المصرية وخاصة العسكرية أمر مقلق لأعداء مصر.

وأضاف الراعي أن وجود كيانات لمؤسسة الرئاسة أو مجلس الوزراء عند إنشاء بعض المدن الجديدة عنصر تسويقي إيجابي بها وجاذب للأفراد والمستثمرين للتنمية الشاملة، بمعنى إنفاق 200 مليون جنيه مثلا على إنشاء مقر رئاسي يساعد فى جذب استثمارات بعشرات المليارات.

واستعرض الراعي الرد على التساؤلات وتفصيلات عدد من الإنجازات وأهميتها للشباب، موضحا أن مصر لا يوجد بها أحد فوق المساءلة القانونية والتاريخ يؤكد ذلك.