أصيب 12 فلسطيني بينهم صحفي ومسعف، عصر اليوم، بنيران الاحتلال على حدود قطاع غزة. ووصل الآلاف من الفلسطينيين اليوم إلى خمس نقاط على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في الجمعة الخامسة والسبعين لمسيرات العودة وكسر الحصار والتي تحمل اسم "التضامن مع لاجئي لبنان". ووصل الفلسطينييون إلى مخيمات العودة برفح وخان يونس والبريج وغزة وجباليا وهم يحملون شعارات تدعم حق العودة وتطالب بالحياة الكريمة للاجئين في لبنان.

وانتشر العشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي مقابل مخيمات العودة مع وجود آليات عسكرية قريبة من المكان، وجاءت مشاركة الفلسطينيين تلبية لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة والتي أكدت على سلمية المظاهرات، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

من جانبه، قال المتحدث باسم حركة حماس، عبداللطيف القانوع، إن الجماهير الفلسطينية خرجت في الجمعة 75 من مسيرات العودة جمعة "مخيمات لبنان" لتؤكد على تضامنها الكامل مع لاجئي الشعب الفلسطيني في مخيمات لبنان في عدم التضييق عليه، وإقرار حقوقهم المشروعة، ورفض مشروع توطينهم وإسقاط مخططات التفريط بحقهم في العودة لديارهم.

وأكد "القانوع" أن اللاجئين في مخيمات لبنان هم جزء أصيل من الشعب الفلسطيني، ويعيشون مرحلة مؤقتة، ويجب توفير حياة كريمة وعزيزة لهم، ليظلوا متشبثين بحق العودة، ويتمكنوا من مواجهة مشاريع تهجيرهم وتوطينهم، معتبرا أن مجزرة صبرا وشاتيلا بحق أبناء شعبنا في مخيمات اللجوء جريمة حرب لن يغفرها التاريخ استهدفت الوجود الفلسطيني لتصفية قضية اللاجئين.

وأضاف المتحدث باسم "حماس":"رسالة شعبنا اليوم بعد مرور 63 عاماً على مجزرة صبرا وشاتيلا أنه لا يزال متمسك بحقوقه وثوابته وأن المجازر على مدار تاريخ نضاله وثورته لم تكسر إرادته أو تسقط حقه في المطالبة بالعودة إلى كل فلسطين"