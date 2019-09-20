رئيس جامعة القناة نستقبل العام الجامعى الجديد غدا بتحية العلم.

يفتتح الدكتور طارق راشد رحمي رئيس جامعة قناة السويس، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات ومختلف القيادات وأعضاء الاتحادات الطلابية بكل الكليات وعشائر الجوالة والفرق الرياضية والفنية، العام الجامعي الجديد بـ"تحية العلم" بأرض الجوالة بالحرم الجامعي الجديد.

وقال رحمي إن تحية العلم في تلك الافتتاحية للعام الدراسي الجديد ماهي إلا تأكيد لمعانى الانتماء لمصر.

وأضاف: "هي رسالة نوجهها، ونؤكد من خلالها على الدور الذي سيقوم به الشباب وهم نصف الحاضر وكل المستقبل".

وتابع: "نعبر عن بداية نسعى لها لكل طلاب الجامعة، بأن يكون الاهتمام بالانتماء لبلدنا، هو الدافع نحو الاهتمام بتلقي مختلف العلوم، وتنمية مهاراتهم من أجل مستقبل بلدهم ومستقبلهم".