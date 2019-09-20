نشر الفنان محمد لطفي، مقطع فيديو لأغنية عزفها على الجيتار، عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلق "لطفي" اسم "غاز طبيعي"، على أغنيته الجديدة، حيث تدور حول الشائعات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلًا عن سبب عدم الاكتفاء بتطبيق "واتساب"، وذلك لما تسبب هذه المواقع من أضرار على المجتمع.

ومن كلمات الأغنية: "أنا متوتر، أنا متضايق، ليه السوشيال ميديا، يا ناس مش طايق، للسوشيال ميديا خلاص مش طايق، ما كفاية الواتساب ونقدم ع الغاز الطبيعي".

وتلقى محمد لطفي إشادات كبيرة من متابعيه، وشاهدها أكثر من 22 ألف متابع.