أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم، أنها ستنشر أعدادا كبيرة من عناصر الأمن، غدا السبت بالعاصمة الفرنسية "باريس"، لمناسبة مظاهرة جديدة لمحتجي "السترات الصفراء" تتزامن مع اليوم الوطني للتراث ومسيرة من أجل المناخ.

وتخشى وزارة الداخلية ومديرية الشرطة عودة العنف الى شوارع العاصمة التي لم تشهد اضطرابات منذ 16 مارس الماضي، كما تخشى تخريب متاجر في جادة الشانزيليزيه، وأعلن محافظ شرطة باريس ديدييه لاليمون، اليوم، أنه سيتم نشر 7500 شرطي، غدا السبت بالعاصمة مع خراطيم مياه وعربات مصفحة تابعة للدرك.

وحذّر لاليمون، في مؤتمر صحفي، أنه إزاء أناس "يريدون على ما يبدو الثأر" ويعلنون أنهم "لن يتنازلوا أبدا"، "أقول (سنكون هناك)"، مضيفا: "سنكون بعدد كاف وقادر تماما على وقف كل مبادرة تهدف للتدمير".

وكانت حركة الاحتجاج غير المسبوقة منذ عدة أشهر على السياسة الاجتماعية والضريبية للحكومة، نجحت في إنزال مئات آلاف الفرنسيين إلى الشارع منذ منتصف نوفمبر 2018.