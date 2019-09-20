بالصور.. تسكين 2850 طالبا وطالبة في المدن الجامعية بالسويس

أعلن الدكتور طارق راشد رحمى، رئيس جامعة قناة السويس، أن المدن الجامعية استقبلت، خلال اليوم وأمس 1200 طالب و1650 طالبة، وأنهت إجراءات تسكينهم، استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد.

وقال الدكتور محمد شقيدف، المنسق العام لقطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة، في تصريحات صحفية، إن أولوية التسكين للطلاب تأتي بالترتيب للحاصلين على أعلى تقدير، يليه البعد الجغرافي لمحافظات الجمهورية والكليات العملية ثم الكليات النظرية.

يشرف على إجراءات التسكين هشام عامر، مدير عام المدن الجامعية، و نجلاء عثمان، مدير عام المدينة الجامعية للطالبات وبتواجد فريق العمل المتكامل بالمدينة الجامعية.